Директор ООО «SİRR-M» просто возмущен тем, что творится в Отделе исполнения и пробации Бинагадинского района Баку. По его словам, данная служба, призванная в срок и в полном объеме обеспечить решения судов, с 2016 года тянет с исполнением такого решения о взыскании с ООО «Azərinşaatservis» долга в 4 627 932 манатов в пользу «SİRR-M». Бинагадинские судисполнители под разными предлогами отказываются доводить это дело до логического конца.

Судисполнителей, как часто по-советски называют в народе сотрудников Службы пробации Министерства юстиции, все еще обвиняют в бездеятельности или превышении полномочий при исполнении решений судов разных инстанций. Об этом и жалоба нашего читателя Вюсала Гуламова, рассказ которого вкратце сводится к следующему.

Казалось бы, дело выеденного яйца не стоит, суд все обстоятельно обсудил и вынес законное решение. Остается привести в действие законные рычаги воздействия в отношении должника, обеспечив возврат искодателю кругленькой суммы, превышающей 4,6 млн манатов. Но судисполнители, по словам директора ООО, выражают готовность к переходу к действиям лишь при выполнении главой компании «особых условий». А пока все получается с точностью до наоборот – должник живет себе припеваючи, а ООО «SİRR-M» так и сидит без денег.

Ну не то чтобы сидит, совсем ничего не предпринимая. Куда только не жаловался предприниматель, но ни одного ответа так и не получил. Может, потому и чувствуют себя судисполнители совершенно безнаказанными, что никто их не теребит. Лишь судья Административно-территориального суда №1 Айтен Оруджзаде в деле № 2-2(81)-21/2019 от 29 апреля 2019 года открыто сочла действия Отдела исполнения и пробации Бинагадинского района незаконными. Но и это на них не подействовало. И решил предприниматель обратиться к главе государства и министру юстиции.

Знакомая картина, не правда ли? Чиновничьи волокита и безразличие (если только не предвзятость) вынуждает значительную часть жалобщиков обращаться лично к президенту страны. Хотя весь этот многотысячный чиновничий отряд для того и собран, чтобы облегчить работу главы государства. А что касается бинагадинских судисполнителей, то совсем недавно министр юстиции Фикрет Мамедов обратился к работникам службы пробации о необходимости положить конец халатности, волоките и прочим недостаткам. Министр говорил о необходимости ускорения реформ в этой сфере. Однако все еще бинагадинские судисполнители не спешат с исполнением решения суда… Неужели и в столь небольшом вопросе требуется вмешательство политического руководства и главы Минюста?!