Хафтар находится в Венесуэле?

Венесуэльская оппозиция заявила, что в Венесуэле замечен самолет главаря так называемой ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Однако информации о том, что на его борту в страну прибыл сам Хафтар, у оппозиционеров нет. Об этом говорится в заявлении пресс-службы представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба Гуайдо опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что "Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу". Через несколько часов было распространено новое сообщение с уточненными формулировками: "В предыдущей версии этого пресс-релиза... утверждалось, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу. На сегодняшний день подтверждено, что в Венесуэле был замечен только его самолет".