Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов открыл канал на YouTube и в первом же выставленном видео вспомнил о своей выдающейся победе над 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым.

«Самая запоминающаяся партия в моей жизни» - так Раджабов назвал опубликованное видео.

Игра с Гарри Каспаровым состоялась в 2003 году на традиционном престижном турнире в испанском Линаресе. Теймуру тогда было 15 лет, а его сопернику, представлявшему на тот момент Россию, - 39.

Это была партия 2-го тура, в которой Раджабов играл черными фигурами.

«С некоторым оттенком вальяжности Каспаров начал партию, в которой первая пешка покинула доску только на 12-м ходу, - говорится в репортаже 17-летней давности, опубликованном на сайте gazeta.ru под названием «Раджабов снимает с Каспарова скальп». - Соперники до последнего держали фигуры на доске, максимально усложняя принятие решений друг другу.

После 20-го хода Раджабов начинает экспансию по левому флангу собственной атаки. 24-м ходом Каспаров усиливает оборону этой зоны переброской туда ферзя. Именно этот ход многие выделяют как решающую ошибку экс-чемпиона мира.

После этого Раджабов начал мерно продвигаться вперед на обоих флангах (конем справа и слоном слева). Потеряв к 30-му ходу коня, Каспаров и сам учуял в воздухе опасность. Он мгновенно кинулся разменивать все подряд, чтобы удержать ничью. Ферзи, ладьи и прочая шахматная утварь полетели вон с доски. Однако после всего этого Раджабов преимущество сохранил, и Каспаров совершенно справедливо посчитал дальнейшую борьбу бесперспективной».