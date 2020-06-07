Теймур Раджабов о знаменитой победе над Каспаровым «Самый счастливый миг в моей жизни»; видео
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов открыл канал на YouTube и в первом же выставленном видео вспомнил о своей выдающейся победе над 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым.
«Самая запоминающаяся партия в моей жизни» - так Раджабов назвал опубликованное видео.
Игра с Гарри Каспаровым состоялась в 2003 году на традиционном престижном турнире в испанском Линаресе. Теймуру тогда было 15 лет, а его сопернику, представлявшему на тот момент Россию, - 39.
Это была партия 2-го тура, в которой Раджабов играл черными фигурами.
«С некоторым оттенком вальяжности Каспаров начал партию, в которой первая пешка покинула доску только на 12-м ходу, - говорится в репортаже 17-летней давности, опубликованном на сайте gazeta.ru под названием «Раджабов снимает с Каспарова скальп». - Соперники до последнего держали фигуры на доске, максимально усложняя принятие решений друг другу.
После 20-го хода Раджабов начинает экспансию по левому флангу собственной атаки. 24-м ходом Каспаров усиливает оборону этой зоны переброской туда ферзя. Именно этот ход многие выделяют как решающую ошибку экс-чемпиона мира.
После этого Раджабов начал мерно продвигаться вперед на обоих флангах (конем справа и слоном слева). Потеряв к 30-му ходу коня, Каспаров и сам учуял в воздухе опасность. Он мгновенно кинулся разменивать все подряд, чтобы удержать ничью. Ферзи, ладьи и прочая шахматная утварь полетели вон с доски. Однако после всего этого Раджабов преимущество сохранил, и Каспаров совершенно справедливо посчитал дальнейшую борьбу бесперспективной».
«В испанском Линаресе - сенсация! 15-летний бакинский гроссмейстер Теймур Раджабов, дебютант соревнований столь высокого уровня, играя во 2-м туре черными, нанес поражение игроку номер 1 мирового рейтинга Гарри Каспарову! – писал тогда «Спорт-Экспресс». - Дебютные познания у Теймура пока невелики, зато игроцкого азарта и юной отваги хватит, наверное, и на остальных участников. Вероятно, Тима (так его зовут родители Борис и Лейла Раджабовы) даже не понял, что его грозный соперник применил во французской защите на 10-м ходу серьезную новинку. Ничтоже сумняшеся Тима запер центр, молчаливо согласившись терпеть стратегические неудобства, ведь белые первыми начали активные действия на противоположном участке доски. Каспаров, наверное, мысленно уже записал себе «дармовое очко» в таблицу, когда смотрел на застывший панцирь из белых и черных пешек, и видел спокойные пути к усилению победоносной белой стратегии. Но тут его ждал первый сюрприз.
Черный коняшка, мирно пасшийся на полянке g4, вдруг дерзко лягнул копытцем застывший пешечный панцирь: 21...К:е5! Надо сказать, что в этой удивительной партии черный конь не однажды приносил свою лошадиную жизнь в жертву, и всякий раз Каспаров его не брал, а что из этого вышло? Взгляните на финальную позицию, в которой конница черных растоптала белого короля - и вам все станет ясно».
На том турнире Раджабов и Каспаров сыграли еще раз. Партия во втором круге завершилась вничью. Каспаров в Линаресе-2003 набрал в итоге 6,5 очка и занял 3-е место. Теймур Раджабов с 4,5 очка расположился на последней, 7-й позиции, но его единственная победа наделала много шума и была признана лучшей партией турнира. Когда об этом было объявлено на закрытии турнира, у Каспарова сдали нервы и он прилюдно заявил, что расценивает этот выбор как публичное оскорбление и унижение.
Спустя годы Каспаров скажет: «Эта партия, скорее, говорит о моей неудачной игре. Хотя надо признать, что Теймур Раджабов играл очень предприимчиво. Но в какой-то момент позиция у черных была совершенно проигранной. Но это никоим образом не является оправданием и попыткой принизить значимость результата, потому что Теймур Раджабов действительно играл с большой выдумкой. Я всегда говорил, если шахматист высокого класса допускает ошибку, то она является во многом результатом того, что соперник ставит серьезные проблемы».
Теймур же тот миг, когда знаменитый уроженец Баку вынужден был сдаться, считает, возможно, самым счастливым моментом в жизни, о чем он заявил в своем видео.