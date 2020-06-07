Ученые: к августу от COVID-19 могут умереть 145 тысяч американцев

Институт систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон спрогнозировал к августу в Соединенных Штатах более 145 тыс. умерших от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Согласно аналитическим данным, к 4 августа в Америке от коронавирусной инфекции могут умереть 145 728 человек. Это на 5 тысяч больше, чем в прогнозе, опубликованном институтом несколько дней назад.

По мнению агентства, изменение данных может быть связано с тем, что накануне Университет Джонса Хопкинса зафиксировал в Техасе и еще более 20 штатах незначительное повышение числа инфицированных на фоне снятия введенных из-за пандемии ограничений.