Оскорбивший в Ясамальском районе супружескую пару полицейский уволен

Изучены видеокадры, снятые в Ясамальском районе Баку при задержании 7 июня забросавших мусором сотрудников полиции, осуществлявших надзор за усиленным карантинным режимом, сообщает пресс-служба МВД.

Было установлено, что один из сотрудников полиции при разговоре с женщиной на повышенных тонах употребил в адрес ее мужа неуместное выражение, что было оценено как непростительный факт.

Отмечается, что женщина была приглашена в Главное управление полиции города Баку, ей принесли извинения.

После этого руководство МВД приняло решение об увольнении этого сотрудника и проведении в отношении него служебной проверки.