Эрдоган: Хафтар может быть исключен из переходного процесса в Ливии

Как сообщает Anadolu, глава турецкого государства отметил, что «это может произойти в любой момент».

Халифа Хафтар может быть исключен из переходного процесса в Ливии, о чем свидетельствует развитие событий в этой стране, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать признанное ООН правительство Ливии в его борьбе против путчистов Халифы Хафтара и его пособников.

Президент Турции напомнил, что за последнее время войска ливийского правительства добились значительных успехов в боевых действиях против наемников Хафтара и освободили от них целый ряд районов страны.

По словам Эрдогана, после его последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Анкара и Вашингтон могут дать старт «новому периоду» в вопросе переходного процесса в Ливии: «Мы достигли с Трампом ряда договоренностей».

Турецкий лидер также анонсировал переговоры на ливийскую тему и с российским коллегой Владимиром Путиным.