Эрдоган: Хафтар может быть исключен из переходного процесса в Ливии
Халифа Хафтар может быть исключен из переходного процесса в Ливии, о чем свидетельствует развитие событий в этой стране, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.
Как сообщает Anadolu, глава турецкого государства отметил, что «это может произойти в любой момент».
Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать признанное ООН правительство Ливии в его борьбе против путчистов Халифы Хафтара и его пособников.
Президент Турции напомнил, что за последнее время войска ливийского правительства добились значительных успехов в боевых действиях против наемников Хафтара и освободили от них целый ряд районов страны.
По словам Эрдогана, после его последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Анкара и Вашингтон могут дать старт «новому периоду» в вопросе переходного процесса в Ливии: «Мы достигли с Трампом ряда договоренностей».
Турецкий лидер также анонсировал переговоры на ливийскую тему и с российским коллегой Владимиром Путиным.