Забросавшие полицейских мусором наказаны административный арест
В отношении задержанных граждан, которые 7 июня забросали мусором сотрудников полиции в Ясамальском районе Баку, осуществлявших надзор за усиленным карантинным режимом, вынесено судебное решение, сообщает Qafqazinfo.
Все 11 задержанных привлечены к административной ответственности по статье 535.1 (преднамеренное неподчинение сотруднику полиции или военнослужащему) Кодекса об административных правонарушениях.
Решением Ясамальского районного суда они приговорены к административному аресту сроком на 10,15 и 30 суток.