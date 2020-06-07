Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума».

Глава украинского государства предложил своим помощникам, чтобы он заболел, его изолировали в администрации, а когда бы он выздоровел, людям стало легче. «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Тогда бы люди поняли, что коронавирус — «это страшно», но «это не чума», считал украинский лидер.

«Чтобы не было «депрессухи». В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — рассказал президент в интервью «Украинской правде».

Однако такую идею не оценили в его администрации. По словам Зеленского, семья бы тоже не простила ему такой поступок и назвала сумасшедшим: «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы».