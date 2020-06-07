В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 350 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 13 тыс. 675, сообщает армянский единый информационный центр.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 291 человек.

"Из них 217 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 74 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 4451 человек (+352 за сутки).