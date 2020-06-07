Как носить маску в жару

Одноразовые медицинские маски при использовании в жару нужно менять каждые 20-30 минут. Летняя жара не отменяет опасность заражения COVID-19, но вносит коррективы в правила ношения средств индивидуальной защиты, сказал российский врач, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам российского медика, передает агентство «Москва», из-за того, что человек потеет в жару и из-за повышения влажности маски ее желательно менять каждые 20-30 минут на свежую. Также врач советует в жару не носить маски темных цветов, которые поглощают солнечные лучи, а рекомендует выбирать маску максимально воздухопроницаемую, сделанную из тонкого хлопка, марли или медицинскую.

Специалист также призвал не забывать при смене маски протирать лицо антибактериальными салфетками.