В Греции ослабили карантин и стало расти число заболевших COVID-19

В Греции возобновился рост числа зараженных COVID-19 – с четверга по понедельник обнаружили 97 новых случаев, сообщает издание Ekathimerini.

"Греческие медики заявили, что с четверга в стране выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 52 – за последние сутки. Это самый большой суточный скачок заболеваемости в Греции с 23 апреля", – говорится в сообщении.

С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Греции составляет 3049, количество смертей достигло 182.