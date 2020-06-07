Главарь «Ку-клукс-клана» въехал в толпу протестующих и попал в полицию

В воскресенье вечером, 7 июня, мужчина въехал на автомобиле в толпу демонстрантов, в результате чего пострадал один человек.

Отмечается, что в отношении 36-летнего Роджерса начато расследование, ему предъявлены обвинения, в том числе в нападении и попытке причинить телесные повреждения, отказано в освобождении под залог.