Главарь «Ку-клукс-клана» въехал в толпу протестующих и попал в полицию
Власти округа Энрико (штат Виргиния, США) задержали главаря праворадикальной организации «Ку-клукс-клана» за наезд на протестующих, сообщает местное издание Henrico Citizen.
В воскресенье вечером, 7 июня, мужчина въехал на автомобиле в толпу демонстрантов, в результате чего пострадал один человек.
Отмечается, что в отношении 36-летнего Роджерса начато расследование, ему предъявлены обвинения, в том числе в нападении и попытке причинить телесные повреждения, отказано в освобождении под залог.