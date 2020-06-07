Генпрокуратура расследует и коррупцию в сельском хозяйстве

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование на основании поступившей информации о том, что в результате незаконных действий руководства ООО BMS AQRO, функционировавшего в селе Агабейли в Агджабединском районе, ОАО «Агролизинг» был причинен значительный материальный ущерб, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что учредитель и директор указанного ООО Мулхазил Балакишиев, войдя в сговор с другими лицами, после выигрыша тендера, объявленного ОАО «Агролизинг» 24 июля 2014 года, о покупке 5 200 голов различных пород мелкого рогатого скота, добился перевода денежных средств на 3 млн 692 тыс. евро (по тому курсу – 3 млн 581 тыс. манатов), доставил в страну 3 600 голов крупного рогатого скота по цене 2 млн 583 тыс. евро (по тому курсу – 2 млн 505 тыс. манатов), согласно обязательству по договору, присвоив таким образом 1 млн 109 тыс. евро (по тому курсу – 1 млн 76 тыс. манатов) от суммы, перечисленной ему ОАО.

В отношении М.Балакишиева возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных.