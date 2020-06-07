Эпидемия коронавируса в Ухане началась еще прошлым летом?

Они проанализировали снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, сделанные спутниками. Начиная с августа число автомобилей на больничных парковках начало резко расти. Самое большое число машин было зафиксировано в декабре 2019 года, передает Интерфакс.

Спутниковые снимки в китайском Ухане доказывают, что коронавирус начал распространяться еще в августе 2019 года. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы.

Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании.

"Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею... и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19", - заявил CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

"Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем транспорта непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление COVID-19 произошло до идентификации на рынке морепродуктов "Хуанань", - сказал Браунштейн.

"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера", - отметил он.

Коронавирус начал распространяться из Уханя, административного центра китайской провинции Хубэй, в декабре 2019 года. Известно, что первые заболевшие в этом городе посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. До сих пор доподлинно неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, вирусом по всему миру уже заразились 7 119 454 человека, скончались 406 540.