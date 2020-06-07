В прокуратуре Шекинского района было проведено расследование на основании поступившей из Регионального управления экологии и природных ресурсов информации о незаконной вырубке деревьев, сообщили haqqin.az в прокуратуре района.

В результате расследования было установлено, что группа лиц, войдя в преступный сговор, вырубила сосны и липы, чем был причинен материальный ущерб на 3 тысячи 800 манатов.

На основании собранных материалов в прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 259.3 (незаконная вырубка деревьев, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

Для продолжения следствия по делу материалы были отправлены в Управление полиции Шекинского района.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всего круга виновных и привлечению их к ответственности.