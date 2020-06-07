Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:14

Несколько недель назад Евросоюз и Германия объявили Хизбаллу террористической организацией и запретили ее деятельность на своей территории. Так приоткрылось еще одно лицо этого движения и ее лидера, шейха Насраллы – и лицо это откровенно пугает. Возникшая для борьбы с израильской агрессией и для защиты ливанских шиитов в 80-х годах прошлого столетия в Ливане, в огне сразу двух войн, одна из которых была гражданской и продолжалась с 1975 по 1990 годы, Хизбалла, что в переводе означает «партия Всевышнего», стремительно прошла путь от небольшой военизированной группировки до «государства в государстве», непризнанного международного актора, с которым считаются и в ЕС, и в Москве, и в Вашингтоне.

Шейх Насралла главной исторической целью своего движения считает ликвидацию Израиля и ослабление американского влияния на Ближнем Востоке – и это остается неизменной линией с прошлого века. Правда, если до 2009 года программной задачей Хизбаллы считалось создание в Ливане исламской республики, по примеру Ирана, то после этого года, в котором был принят новый политический манифест, движение провозгласило своим идеалом светское государство, «которое привержено применению верховенства закона ко всем избирателям в рамках уважения общественных свобод и беспристрастного применения прав и обязанностей граждан, независимо от религиозной принадлежности». Впрочем, не стоит слишком уж радоваться такому прогрессу во взглядах - есть основания полагать, что данные изменения были приняты для того, чтобы облегчить деятельность эмиссаров движения в Европе. И если с уничтожением Израиля и противостоянием американцам на Ближнем Востоке у Хизбаллы получается не очень, то в глобализации своей деятельности по всему миру – от европейских столиц до глухих провинций в Латинской Америки – у подчиненных шейха Насраллы все обстоит просто замечательно. Из какой тумбочки берутся деньги Хизбаллы? Этот вопрос возникает сразу, как только становится известно о размахе международной деятельности организации, количестве ее вооруженных формирований и ячеек за границами Ливана. Принято считать, что основным источником доходов шейха Насраллы и его подчиненных являются дотации из Ирана. Аналитики американской разведки утверждают, что в течение многих лет Хизбалла получала из Тегерана и Дамаска почти по 200 миллионов долларов каждый год. Что, видимо, соответствовало действительности – но только до конца 90-х годов прошлого столетия. А затем, разумеется, не без помощи кураторов из Корпуса стражей исламской революции, а конкретнее – подразделения «Аль-Кудс», возглавлявшегося тогда покойным Касемом Сулеймани, Хизбалла твердо встала на рельсы самоокупаемости.

Понятно, что процесс этот был не только нелегким, но и достаточно специфичным. Монетизировать на международных рынках несколько тысяч вооруженных людей, сделать свои военно-диверсионные возможности источником постоянного дохода – задача достаточно нетривиальная, но Хизбалла и пришедший в 1992 году к лидерству в ней шейх Насралла с нею справились. Проявив при этом выдающуюся деловую хватку и моральную гибкость. А как иначе? «Святая цель», борьба с сионизмом и американским неоколониализмом полностью оправдывала средства, которых требовалось ой как не мало. И на заре своей трансформации в международный синдикат сотрудники, сторонники и агенты Хизбаллы из разбросанной по всему миру ливанской и сирийской диаспоры брались буквально за все: контрабанда алмазов и табака, торговля на черных рынках золотом, оружием и подержанными машинами, «крышевание» бизнеса выходцев из Ливана и Сирии – всем приходилось заниматься. Конечно, это увеличивало доходы организации, но все же не настолько, чтобы хватало на масштабную освободительную деятельность и реализацию большого количества социальных программ, которые политическое крыло Хизбаллы развернуло в Ливане – вплоть до детских оздоровительных лагерей. Поэтому с годами четко выстроилось несколько направлений, которые являются для Хизбаллы приоритетными и сделали ее международным синдикатом с доходом около трех миллиардов долларов в год. Услуги как частной военной компании, нелегальный оборот золота и участие в наркотрафике – вот три кита, на которых держится вся экономика Хизбаллы. И запущенный в 2008 году международный проект «Кассандра», в котором над изучением финансовых потоков «партии Всевышнего» совместно трудились спецслужбы тридцати государств, только подтвердил эти выводы. Естественно, от контрабанды и торговли оружием Хизбалла не отказалась, но теперь они делают это в рамках перечисленных выше трех основных направлений. Да еще и оказывают финансовую и разведывательную помощь своим иранским друзьям – долг платежом красен.

И здесь кстати будет заметить, что представление о Хизбалле как послушном инструменте Ирана на международной арене является слишком упрощенным. Лет тридцать назад, конечно, все так и было, но с тех пор много воды утекло, и возникла сложная взаимозависимость. Вроде той, о которой классик писал: «Трудно понять, где кончается полиция и начинается Беня Крик». И действительно трудно, особенно когда речь заходит о Латинской Америке, но об этом чуть позже. Наркоджихад Хизбаллы как он есть В октябре 2008 года совместными усилиями американских и колумбийских следователей была ликвидирована одна из организаций, занимавшихся трафиком кокаина в Европу и отмыванием денег, которая направляла часть своих доходов на финансирование Хизбаллы. В том числе и на организацию теракта 2012 года в болгарском Бургасе против автобуса с израильскими туристами. Особой сенсацией результаты расследования не стали – причастность организации к наркотрафику и ее тесная связь с латиноамериканскими наркокартелями к тому времени уже являлись секретом Полишинеля. Поскольку с 2001 года Хизбалла начала активно присутствовать на «диких землях» Латинской Америки – месте на стыке границ Бразилии, Аргентины и Парагвая, где представители наркокартелей встречаются чаще, чем полицейские. Поначалу бойцы Хизбаллы нанимались только как охранники представителей и курьеров наркоторговцев. Или инструкторы для частных армий, иметь которые считает необходимым любой наркокартель. Но в 2005-м, оценив перспективы сотрудничества с такой организацией, ими заинтересовались уже как партнерами – и первыми в этом деле стали представители мексиканских «Лос-Зетас», имеющие даже среди коллег тянущую могильным холодом репутацию. Дальше – больше. С 2007 по 2009 год действовал Ливанско-канадский банк, под прикрытием которого свыше 30 подставных фирм осуществляли поставки кокаина в Европу и США, а во главе его стоял «офицер» Хизбаллы Айман Джумаа. Моральным принципам Хизбаллы такая деятельность ничуть не противоречит. Еще в 80-е годы руководство организации разъясняло, что «мы производим наркотики для сатаны - Америки и евреев. Если мы не сможем убить их оружием, мы убьем их наркотиками». А сам шейх Насралла одно время любил повторять, что «незаконный оборот наркотиков является морально приемлемым, если наркотики продаются западным неверным в рамках войны против врагов ислама». Такая вот моральная гибкость.