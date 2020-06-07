Масштабная операция против итальянской мафии: десятки арестованных

Итальянские карабинеры арестовали 59 человек по обвинению в мафиозной деятельности: операция нанесла удар по трем кланам неаполитанской преступной организации каморра, пишет la Repubblica.

Как сообщили журналистам представители карабинеров, расследование "раскрыло тесную сеть совместного участия в сфере предпринимательства и политики". Его фигуранты обвиняются в создании мафиозной организации, коррупции при проведении выборов, вымогательстве и махинациях на аукционах.

Помимо выполнения ордеров на арест, "на стадии извещения" находится конфискация имущества на сумму свыше 80 миллионов евро.

Газета la Repubblica в связи с операцией отмечает, что карабинеры также арестовали троих братьев сенатора от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Луиджи Чезаро. Двое из них, также фигурирующие в другом расследовании вокруг каморры, помещены под домашний арест. Третий, хозяин медицинского центра на северной окраине Неаполя, заключен под стражу.