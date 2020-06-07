Американская экономика вступила в глубокую рецессию

Это ознаменовало окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года — самого продолжительного периода непрерывного роста экономики США с тех пор, как NBER стало вести наблюдения в 1854 году, сообщает «Финмаркет».

«Беспрецедентные масштабы сокращения занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике оправдывают обозначение этого эпизода как рецессии, даже если он окажется короче, чем предыдущие спады», — указали в NBER.

Напомним, что еще в конце марта эксперты ведущих инвестбанков, опрошенные Wall Street Journal, резко скорректировали свои прогнозы и ждут потери миллионов рабочих мест в США в ближайшие месяцы и резкого падения американского ВВП в апреле—июне и, возможно, в III квартале нынешнего года. Так, по пессимистическому сценарию, спад ВВП во II квартале будет до 10%, по оптимистическому — 4%. При этом в Goldman Sachs заложили на ближайший квартал снижение на 24% при росте безработицы до 9% с нынешних 3,5%.

Спад, который продлится минимум несколько месяцев, будет сравним по глубине с финансовым кризисом 2007—2009 годов или превзойдет его. В самом плохом квартале 2008 года снижение ВВП США достигало 8,8% в пересчете на годовые темпы.