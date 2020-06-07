Как выиграть 697 миллионов азербайджанских манатов в этот вторник

32, 35, 37, 47, 55 и «Мегабол» 22. Эти номера могли разом сделать кого-то мультимиллионером… тем не менее, никто не отметил их в своем билете перед тиражом в минувшую пятницу. Первый приз американской лотереи «Мега Миллионы» (Mega Millions) вновь аккумулировал и во вторник, 9 июня, составит уже 410 млн долларов .

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день. Ближайший тираж состоится во вторник, 9 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $410 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

К слову, трое участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!

Еще 21 победитель, сумевший угадать четыре из шести выигрышных номеров, получил по $10 000 каждый! К слову, 6 из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $30 000 вместо $10 000!

В общей сложности, по результатам тиража в минувший вторник было зарегистрировано 579 016 выигравших билетов.

Как побороться за $410 миллионов из Азербайджана?

Процесс покупки билета очень прост и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею Mega Millions из 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку «Автовыбор». Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все, что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!