Как выиграть 697 миллионов азербайджанских манатов в этот вторник
32, 35, 37, 47, 55 и «Мегабол» 22. Эти номера могли разом сделать кого-то мультимиллионером… тем не менее, никто не отметил их в своем билете перед тиражом в минувшую пятницу. Первый приз американской лотереи «Мега Миллионы» (Mega Millions) вновь аккумулировал и во вторник, 9 июня, составит уже 410 млн долларов.
Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день. Ближайший тираж состоится во вторник, 9 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $410 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.
К слову, трое участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!
Еще 21 победитель, сумевший угадать четыре из шести выигрышных номеров, получил по $10 000 каждый! К слову, 6 из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $30 000 вместо $10 000!
В общей сложности, по результатам тиража в минувший вторник было зарегистрировано 579 016 выигравших билетов.
Как побороться за $410 миллионов из Азербайджана?
Процесс покупки билета очень прост и занимает считанные минуты:
- Создайте учетную запись на сайте theLotter.
- Выберите лотерею Mega Millions из 45 доступных на сайте лотерей.
- Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку «Автовыбор».
- Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат.
- Подтвердите покупку билета.
Вот и все! Все, что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!