В Баку будет до 35 градусов тепла
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове без осадков, ветер юго-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-23, днем 31-36, в Баку ночью 20-22, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 40-45 процентов.
Завтра на Апшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеозависимым лицам.
В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный. Ночью 17-22, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.