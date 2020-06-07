Назван самый дорогой в мире город работающих иностранцев

На втором месте рейтинга расположился Ашхабад (+5 позиций по сравнению с прошлым годом), на третьем - Токио (-1). Четвертую и пятую строчки в нем заняли Цюрих и Сингапур. В первую десятку также попали Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.

Самым дорогим городом для проживания экспатов в Африке признана Виктория (Сейшельские острова), в Латинской Америке - Сан-Хосе (Коста-Рика). Замыкают рейтинг из 209 городов Тунис, намибийский Виндхук и Ташкент.

Как отметили в Mercer, рейтинг был составлен на базе сравнительного анализа стоимости жизни в разных городах, включая стоимость жилья, расходы на транспорт, еду, одежду, товары для дома и развлечений.