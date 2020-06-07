Турция взяла на себя газоснабжение Нахчывана

В Турции государственной нефтегазовой компанией BOTAŞ объявлен тендер на строительство газопровода в Нахчыван, пишут сегодня турецкие СМИ.

Сообщается, что заявки для участия в тендере будут приняты до 30 июня этого года. Общая длина газопровода составит 82 километра. Победитель тендера должен в течение 270 дней завершить строительство.

Отметим, соглашение о строительстве этого газопровода было подписано в 2010 году. О начале его строительства заявил президент Турции Р.Т. Эрдоган в ходе своего визита в Баку в феврале этого года.

«Нахчыван, чьи потребности в газе удовлетворяются за счет иранского газа, после реализации этого проекта получит альтернативный источник газа – из Турции», - заявил тогда глава турецкого государства.