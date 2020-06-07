В парламенте Армении потребовали отставки Пашиняна

Глава второй по численности политической силы парламента Армении — оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, передает Интерфакс.

По его мнению, действующему правительству было предоставлено время на выполнение данных обещаний, однако они не выполнили их. «Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена», — заявил Царукян.

В третьей по численности в парламенте партии «Светлая Армения» также посчитали, что правительство Армении не может проводить реформы в стране. Однако там заявили, что не вели переговоров с партией «Процветающая Армения», но и не исключили такой возможности.