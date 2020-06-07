Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев с первых дней борьбы с COVID-19 в нашей стране определил защиту здоровья и социальное обеспечение граждан в качестве основных задач, а также поручил государственным учреждениям и частному сектору обратить особое внимание на эту сферу.

ООО Zeytun Pharmaceuticals, продемонстрировав свою приверженность принципам социальной ответственности перед обществом, безвозмездно предоставило Минздраву Азербайджана 50 000 бесплатных наборов ПЦР-тестов для лабораторного тестирования нового типа коронавирусной инфекции в нашей стране.

Согласно рекомендациям ВОЗ, анализы на COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Как говорится в рекомендациях, на сегодня это самый точный и надежный метод диагностики коронавирусной инфекции. Это позволяет определить даже очень небольшое количество вируса в биологическом материале человека и выявить заболевание в течение инкубационного периода.

Тестовые наборы, предоставленные Zeytun Pharmaceuticals, сразу были отправлены в Центр контроля за особо опасными инфекциями, который является крупнейшей лабораторией по диагностике коронавируса в Азербайджане. Образцы, взятые у подозреваемых в заражении вирусом людей, проходят здесь обязательную тестовую проверку.

Руководство Министерства здравоохранения Азербайджана высоко оценивает работу, проделанную ООО Zeytun Pharmaceuticals во время борьбы с пандемией, и выражает глубокую благодарность компании.

Напомним, эта компания, всегда поддерживающая правительственные мероприятия, присоединилась к инициативе президента Азербайджана и перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Это еще раз указывает на то, что компании, придерживающиеся намеченной президентом страны стратегии социальной ответственности, продолжают демонстрировать приверженность выбранному курсу.