Goldman Sachs прогнозирует падение цен на нефть

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs считают, что цены на нефть, скорее всего, снизятся в ближайшие недели из-за неопределенности относительно будущей траектории спроса и «пугающего» объема запасов.

В результате эксперты прогнозируют, что стоимость нефти эталонной марки Brent в краткосрочной перспективе опустится до $35 за баррель по сравнению с $43 в понедельник, сообщает Reuters.

«Обвал маржи (в переработке) до беспрецедентных минимумов отражает как завышенные цены на сырую нефть, так и более умеренное восстановление спроса — это два столпа нашего краткосрочного „медвежьего“ взгляда», — приводит агентство выдержки из обзора банка.

Со своей стороны, старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос напоминает, что фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов постепенно отступили «от среднесрочных максимумов».

«В них уже завершилась первоначальная реакция на новость о том, что международное соглашение по поводу сокращения добычи нефти в формате ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей в сутки будет продлено до конца июня. Между тем, в СМИ появились сообщения о том, что североамериканские производители сланцевой нефти начали частично восстанавливать добычу на фоне роста нефтяных котировок. Кроме того, стало известно о планах возобновлении добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Sharara», — говорится в обзоре эксперта.