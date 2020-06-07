Команда Nar — победитель XV сезона Breyn Rinq

В напряженной борьбе между 36 командами команда Nar стала чемпионом XV сезона, оставив позади всех соперников. Команда, также выиграла Кубок Nar, учрежденный мобильным оператором.

В финальной игре интеллектуалы команды Nar, поддерживаемые мобильным оператором, оставили позади команды Kapital Bank, Bridge и Академии государственного управления.

Следует отметить, что в прошлом сезоне команда Nar завоевала титул чемпиона Азербайджана 2019 года, оставив позади всех соперников.

В XV сезоне самого интересного интеллектуального соревнования страны, уже 8 лет транслируемого с главным спонсорством Nar, боролись 36 команд, представляющие 17 регионов и 11 университетов страны. Как и каждый год, в этом сезоне телезрители, помимо просмотра Breyn Rinq, также получили шанс выиграть подарок от Nar. Так, во время трансляции программы зрители, быстрее всех ответившие на вопросы на странице Nar на Facebook, получили специальные призы.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Nar старается поддерживать различные конкурсы знаний и интеллектуальные игры, тем самым стремясь повысить интерес молодежи к науке, образованию и просвещению.

Подробную информацию о проектах КСО мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.