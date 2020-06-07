Кремль: у Путина и Эрдогана очень тесное общение

В графике президента РФ Владимира Путина на вторник, 9 июня, разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не значится, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня пока таких планов нет. Сегодня в планах нет разговора с главой Турции, но вы знаете, что у них очень тесное общение. При необходимости они могут согласовываться весьма оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава российского государства обсудить с турецким коллегой ситуацию в Ливии, сообщает ТАСС.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что возможно ему потребуется общение с Путиным по Ливии, представитель Кремля заметил, что "как будет согласовано и если будет согласовано такое общение, то разговор состоится".

Президент Турции заявил в понедельник, что не исключает возможности проведения переговоров с российским лидером по текущей ситуации в Ливии.