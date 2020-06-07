Ученые: карантин спас более 3 млн европейцев

В частности, ученые исследовали последствия воздействия карантина в 11 странах Европы - Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании в начале мая и смоделировали развитие ситуации в условиях, если бы карантин не вводился.

По проведенным расчетам, без карантина в этих странах от коронавируса умерли бы в общих чертах 3,2 миллиона человек. Так, в Италии количество погибших от коронавируса могла бы превысить полмиллиона - 630 тысяч умерших, Франции - 690 тысяч, Великобритании - 470 тысяч.

На данный момент общее количество погибших в исследуемых странах достигло 130 тысяч человек - в десятки раз меньше. Таким образом, карантин спас около 3,1 миллиона жизней.

Тем не менее, ученые предостерегают, что заразилась за это время совсем незначительная часть населения - около 4%, потому только ограничения начнут ослабляться и мобильность снова возрастет, количество новых больных также начнет расти. "Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии", - подытожил доктор Флаксман.