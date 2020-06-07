Авиакатастрофа украинского Boeing: в Иране задержали шесть человек

Иранские власти задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"К настоящему времени по этому делу задержаны шесть человек", - приводит его словам агентство FARS.

Исмаили добавил, что "трое из этих людей отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей", передает ТАСС.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.