Зеленский рассказал, за что ему стыдно

Шутка президента Владимира Зеленского об Украине, которую он сравнил с порноактрисой, была неуместной. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я никогда не называл Украину проституткой. Это первое. Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой - то за такие вещи мне стыдно. И я не прав», - сказал он, уточнив, что шутка была о несамостоятельности финансовой системы Украины от других финансовых систем.

По его мнению, страна должна быть независимой и никто не имеет права ей управлять. Президент Украины подчеркнул, что не надо стесняться ошибок - хотя он не хотел их делать и кого-то обижать даже в юморе.