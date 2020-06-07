В Нидерландах задержали бездомного грузина с миллионами евро
В Нидерландах в городе Эйндховен задержали гражданина Грузии, у которого при себе было 12,5 миллиона евро, сообщает Грузия Онлайн.
Согласно информации, задержанный отказался сообщать, откуда у него такая сумма. По словам его адвоката, у 35-летнего мужчины не было собственности и в прошлом он был бездомным.
Задержанного обвиняют в отмывании денег. Во время обыска полиция также изъяла две единицы огнестрельного оружия и аппарат для счета денег.