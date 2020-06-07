Коронавирус проник и в Минтруда

Семь сотрудников Гобустанского отдела Государственного фонда социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения заразились коронавирусом. Об этом в беседе с haqqin.az заявил заведующий отделом по связям с общественностью ведомства Фазиль Талыблы.

По его словам, тест на COVID-19 у руководителя отдела Иршада Гасанова и шести других сотрудников оказался положительным.

«Их состояние оценивается как стабильное. Заболевшие проходят лечение, осложнений нет», - сказал Ф.Талыблы.

Он также отметил, что в Гобустанском отделе Государственного фонда социальной защиты были проведены дезинфекционные работы.