Целительная глюкоза

Глюкоза впервые научным путем была изобретена в 1802 году английским ученым Уильямом Проутом. Ее другое название – виноградный сахар. Наравне с тем, что глюкоза полезна для всего организма, она также важна и для нервной системы.

Глюкоза ускоряет реакцию организма в физической, эмоциональной и стрессовой ситуации. Мозговые клетки и эритроциты в крови в основном питаются глюкозой. Люди, занимающиеся вычислениями, аналитикой и умственной работой, должны потреблять больше глюкозы, так как их работа требует большей энергии.

Также глюкоза полезна и для людей, занимающихся спортом, так как она напрямую питает мышцы. При понижении уровня глюкозы в крови организм сталкивается с трудностями. Насколько кислород важен для легких, настолько же глюкоза важна для организма человека. При понижении уровня глюкозы в крови тело ослабевает, ухудшается питание мозга и возникает слабость. Поэтому и нужно держать потребление глюкозы в норме.