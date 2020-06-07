Еще одна страна освободилась от коронавируса

Последний пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции в Лаосе, выписан из больницы после двух отрицательных тестов на коронавирус, сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Последний пациент выписан после двух отрицательных тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

В Лаосе за все время пандемии были зарегистрированы 19 заражений коронавирусной инфекцией. Новых заражений в стране не было почти два месяца (58 дней).

Страна одной из первых в Юго-Восточной Азии ограничила въезд из-за границы и ввела обязательный карантин для всех прибывающих из-за рубежа, самоизоляцию в городах и ограничения на передвижение между провинциями.