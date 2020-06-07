Пашинян в беде. И он пошел за советом к Тер-Петросяну

Два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с первым президентом страны Левоном Тер-Петросяном. Причем в момент встречи премьер официально считался пациентом, зараженным коронавирусом, сообщает Новости-Армения.

«В основе встречи была создавшаяся на внутриполитическом поле ситуация, которой Пашинян не может больше управлять. За этой встречей последовали отставки глав двух силовых структур - директора Службы национальной безопасности и начальника полиции Армении, а также заявление Пашиняна о выздоровлении.

Отметим, что из-за коронавируса страна оказалась на краю ада, как заявил об этом сам Пашинян, однако кадровые изменения были произведены не в сферах, проваливших борьбу с коронавирусом, а в силовых структурах, тем самым обнажив опасения по поводу политических процессов.

Бывший президент, возможно, дал советы Пашиняну касательно предстоящих политических событий. Факт, что после встречи сменились главы СНБ и полиции, которых заменили на кадры из окружения знакомых-родственников.

Ранее в прессе появилась информация об усилении охраны правительственной резиденции», - отмечает источник армянского издания.

Напомним, бывший президент Армении Серж Саргсян после поражения Армении в апрельской войне 2016 года, сразу же после прекращения активной фазы боевых действий в Карабахе, встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Встреча проходила в доме Тер-Петросяна.

«В беседе, которая длилась около часа, обсуждались исключительно последние события на линии соприкосновения войск и ожидаемое развитие их в переговорном процессе», - писали тогда армянские СМИ.

Как свидетельствует политическая история Армении последних лет, в самые сложные периоды своей политической карьеры руководители страны обращаются за помощью и советом к патриарху армянской политики Левону Тер-Петросяну.