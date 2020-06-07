Бывшие первые лица Грузии могут присоединиться к оппозиции

Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили и бывший президент Георгий Маргвелашвили могут вернуться в политику.

По информации телеканала Pirveli TV, представители новой партии "Наша Грузия – Альянс солидарности" ведут переговоры с бывшим главой правительства. Также есть сведения о том, что Маргвелашвили налаживает отношения с партией "Лело". Ее лидер Мамука Хазарадзе эту информацию не подтвердил, заявив при этом, что его политические взгляды совпадают с взглядами экс-президента, пишет Sputnik Грузия.

Маргвелашвили был президентом Грузии в 2013-2018 годах. За последнее время он несколько раз был замечен на митингах оппозиции и молодежных организаций как рядовой участник. Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с декабря 2015 по июнь 2018 года. Решение покинуть свой пост он обосновал разногласиями с соратниками по правящей партии "Грузинская мечта".