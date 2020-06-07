Алиевы на открытии новых больниц фото
При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 9 июня состоялось открытие трех больниц модульного типа, сообщает АзерТАдж.
При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 9 июня состоялось открытие трех больниц модульного типа, сообщает АзерТАдж.
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