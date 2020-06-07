В Афганистане обрушилась шахта: десятки жертв

В провинции Саманган на севере Афганистана обрушилась шахта. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает афганский телеканал TOLOnews.

При обрушении угольной шахты погибли не менее 30 человек, еще не менее 12 рабочих получили ранения, уточнил телеканал. Инцидент произошел в районе Дара-э-Суф. Причиной обрушения шахты мог стать взрыв, который был слышен в селениях, прилегающих к угольному разрезу. Как полагают местные жители, под завалами могут еще оставаться шахтеры, работавшие в забое в момент обвала.

Представитель провинциальной полиции сказал, что у властей пока нет точных данных о пострадавших.