Коронавирус в Иране: 2 095 новых зараженных и 74 умерших за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 175927, летальных исходов — до 8425, зафиксированы 138457 случаев выздоровления. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает IRNA.

"За последние сутки выявлены 2095 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 175927 человек", - сказала она на пресс-конференции.

За последние сутки умерли 74 человека, добавила она, а в общей сложности в Иране умерли уже 8425 человек.

По словам Лари, зафиксированы 138457 случаев выздоровления среди заразившихся. "2639 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", - уточнила она.