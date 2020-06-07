«Мусор на полицию сбрасывал не народ, а чернь!» нам пишет депутат Фазиль Мустафа
«Да, было время, когда мы, азербайджанцы, захваченные эмоциями, поддавались на авантюры. Кричали, например, что Везиров – предатель и глупец, разрушая тем самым авторитет какой-никакой, но все же власти. Выйдя на улицы, мы отказались от переговоров и стояли на своем: «Не уйдем, покуда не уйдет Везирян. С ним не может быть никаких перемен». И что мы получили? Везиров был вынужден бежать в Москву, а в Баку вошла советская армия, которая утопила город в крови. Именно 20 января ситуация в Карабахе фактически полностью вышла из-под контроля Азербайджана…», - пишет один из основателей Народного фронта Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя реакцию оппозиционных кругов на законные меры МВД в отношении граждан, нарушавших коронарежим.
«Советские коммунисты поручили власть в Азербайджане Аязу Муталибову, который смог собрать команду и, проведя несколько успешных военных операций против армянских террористов, вернул несколько районов под реальный контроль Азербайджана. Но мы снова начали возмущаться и разрушать авторитет теперь уже власти Муталибова. Мы отказались от переговоров и даже руки ему не протянули после трагедии над Гаракендом, когда погибли многие члены его команды. Потом произошла трагедия в Ходжалы, и тут уж мы, пылая праведным гневом, особенно рьяно набросились на Муталибова, вынудили его подать в отставку. И снова вакуум власти, и снова потери территорий.
На смену Муталлибову к почти уже уничтоженной власти пришел интеллигент Ягуб Мамедов. И мы принялись подшучивать над ним, приклеивать к долларовым купюрам его фотографию, добившись падения и его авторитета. И снова образовался вакуум власти, а мы потеряли Шушу и Лачин», - с горечью констатирует депутат.
Далее Фазиль Мустафа справедливо утверждает, что именно подобное развитие событий позволило прийти к власти Народному фронту, который вовсе не был готов к этому.
«Абульфаз Эльчибей был избран президентом, а мы, будучи в его команде, пытались склеить разваливающуюся власть и восстановить потери в Карабахе. Но по отношению к нам стали поступать так же, как в свое время поступали мы. Про Эльчибея придумывали анекдоты, оскорбляли его, вырывали из контекста его слова, подрывая, ломая и его авторитет. Оккупация Кельбаджара окончательно разрушила ось, всю конструкцию власти, а мятеж Сурета Гусейнова сверг Абульфаза Эльчибея. В стране опять вакуум власти, враг оккупировал еще пять районов… На этот раз к власти пришел Гейдар Алиев. Он сумел преодолеть кризис и принес стране стабильность. Эта власть оказалась прочной и продолжительной. Понятия «вакуум власти» и «переворот» ушли в прошлое.
Правительство Ильхама Алиева сохранило эту традицию. Конечно, всегда есть недовольные правительством, каким бы оно ни было. Неизбежно и то, что у политики каждого правительства всегда будет оппозиция. Но сегодня, вглядываясь в прошлое, можно ясно видеть, к каким трагедиям для нашей нации приводил вакуум власти. Между тем в этой стране можно создать ту демократию, о которой мечтает самый искренний демократ, то изобилие, о котором грезит самый ненасытный обжора. Но вот получится ли вернуть Шушу, Лачин, Кельбаджар, Агдам?.. Признаюсь, лично я не рискну ответить на этот вопрос. Знаю только, что что бы ни происходило, терять их было нельзя.
Пусть будет проклята эта борьба за власть - она не стоит и одной капли воды из родников на потерянных землях. Потому что трудно, очень трудно вернуть потерянное…
Сейчас страна живет в карантине из-за коронавируса, который не менее опасен, чем война. И вот когда наблюдал, как гопота швыряет мусор на головы полицейских, которые всего лишь призывали соблюдать правила карантинного режима, а потом как некоторые в соцсетях поддерживают это распоясавшееся отребье, мысли поневоле обращались к смутной атмосфере 31-летней давности. Вне сомнений, уничтожение авторитета государства, унижение его полиции, превращение неудобств и сложностей, вызванных пандемией, в инструмент политического недовольства - всё вместе отбрасывает нас на 31 год назад. Знакомый сценарий. А вы все оставайтесь зрителями. Если бы мы могли 31 год назад отделить гопоту от народа… Сегодня та же самая шушера говорит, судит и требует от имени народа. Я сейчас в полной мере ощущаю ту боль, которую испытали интеллигенты, которых три десятка лет назад эта самая гопота бросила под танки. У нас еще есть немного земли, которую можно потерять, так что берегите свою жизнь, уважаемые интеллигенты. Народ создает культуру, а гопота расшвыривает эту культуру, словно мусор. В первую очередь на головы сотрудников полиции. А затем на головы тех, кто не станет повторять их слов, лозунгов. И когда этот мусор падет на ваши головы, вы поймете боль Мирзы Джалила, Сабира. Тот, кто действительно любит народ, должен считать своим долгом противостоять этой гопоте. Альтернатива одна – вакуум власти и потеря территорий.
Понимаю тех, кто защищает права ветерана Карабаха: это – народ. Понимаю и тех, кто считает своими героями бросающих мусор на головы полиции, охраняющей закон и порядок: это – чернь. Народ знает, что испытывают на протяжении этих трех месяцев врачи и сотрудники полиции, ценит это, приветствует и поддерживает их. Мы не должны позволить превратить любовь народа в отбросы ненависти гопоты», - призвал депутат.