Отдел информации 17:18

«Да, было время, когда мы, азербайджанцы, захваченные эмоциями, поддавались на авантюры. Кричали, например, что Везиров – предатель и глупец, разрушая тем самым авторитет какой-никакой, но все же власти. Выйдя на улицы, мы отказались от переговоров и стояли на своем: «Не уйдем, покуда не уйдет Везирян. С ним не может быть никаких перемен». И что мы получили? Везиров был вынужден бежать в Москву, а в Баку вошла советская армия, которая утопила город в крови. Именно 20 января ситуация в Карабахе фактически полностью вышла из-под контроля Азербайджана…», - пишет один из основателей Народного фронта Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя реакцию оппозиционных кругов на законные меры МВД в отношении граждан, нарушавших коронарежим. «Советские коммунисты поручили власть в Азербайджане Аязу Муталибову, который смог собрать команду и, проведя несколько успешных военных операций против армянских террористов, вернул несколько районов под реальный контроль Азербайджана. Но мы снова начали возмущаться и разрушать авторитет теперь уже власти Муталибова. Мы отказались от переговоров и даже руки ему не протянули после трагедии над Гаракендом, когда погибли многие члены его команды. Потом произошла трагедия в Ходжалы, и тут уж мы, пылая праведным гневом, особенно рьяно набросились на Муталибова, вынудили его подать в отставку. И снова вакуум власти, и снова потери территорий.

На смену Муталлибову к почти уже уничтоженной власти пришел интеллигент Ягуб Мамедов. И мы принялись подшучивать над ним, приклеивать к долларовым купюрам его фотографию, добившись падения и его авторитета. И снова образовался вакуум власти, а мы потеряли Шушу и Лачин», - с горечью констатирует депутат. Далее Фазиль Мустафа справедливо утверждает, что именно подобное развитие событий позволило прийти к власти Народному фронту, который вовсе не был готов к этому. «Абульфаз Эльчибей был избран президентом, а мы, будучи в его команде, пытались склеить разваливающуюся власть и восстановить потери в Карабахе. Но по отношению к нам стали поступать так же, как в свое время поступали мы. Про Эльчибея придумывали анекдоты, оскорбляли его, вырывали из контекста его слова, подрывая, ломая и его авторитет. Оккупация Кельбаджара окончательно разрушила ось, всю конструкцию власти, а мятеж Сурета Гусейнова сверг Абульфаза Эльчибея. В стране опять вакуум власти, враг оккупировал еще пять районов… На этот раз к власти пришел Гейдар Алиев. Он сумел преодолеть кризис и принес стране стабильность. Эта власть оказалась прочной и продолжительной. Понятия «вакуум власти» и «переворот» ушли в прошлое. Правительство Ильхама Алиева сохранило эту традицию. Конечно, всегда есть недовольные правительством, каким бы оно ни было. Неизбежно и то, что у политики каждого правительства всегда будет оппозиция. Но сегодня, вглядываясь в прошлое, можно ясно видеть, к каким трагедиям для нашей нации приводил вакуум власти. Между тем в этой стране можно создать ту демократию, о которой мечтает самый искренний демократ, то изобилие, о котором грезит самый ненасытный обжора. Но вот получится ли вернуть Шушу, Лачин, Кельбаджар, Агдам?.. Признаюсь, лично я не рискну ответить на этот вопрос. Знаю только, что что бы ни происходило, терять их было нельзя. Пусть будет проклята эта борьба за власть - она не стоит и одной капли воды из родников на потерянных землях. Потому что трудно, очень трудно вернуть потерянное…