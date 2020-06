В Азербайджане снова наградили лучших пилотов

Так, орденом «Эмек» 3-й степени был награждён инженер-пилот по анализу полетной информации “Silk Way Technics” Тибилов Захар Константинович (51 год стажа в авиации). Медали «Терегги» был удостоен капитан-инструктор Ил-76 компании “Silk Way Airlines” Князев Виталий Витальевич (35 лет стажа в авиации). Звание «Заслуженный инженер» получил генеральный директор компании “Silk Way Technics” Сафаров Эмин Надыр оглы (22 года стажа в авиации). Звания «Заслуженный пилот» удостоился капитан Boeing 747-400 компании “Silk Way Airlines” Новрузов Акпер Мухуддин оглы (39 лет стажа в авиации).

Кроме того, сотрудникам “Silk Way Holding” также были присуждены награды по распоряжению министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде. Медалей «За заслуги в сфере гражданской авиации» удостоились исполнительный вице-президент по производству и корпоративным связям “Silk Way West Airlines” со стажем работы в авиации 21 год Кямран Гасымов и Эльчин Айдамиров, заместитель генерального директора по финансовым вопросам “Silk Way Technics” со стажем работы в авиации 20 лет.

Отметим, что президент “Silk Way Holding” Заур Ахундов на заседании совета директоров холдинга лично поздравил награждённых с профессиональным праздником, в торжественной обстановке вручил им заслуженные награды и пожелал дальнейших успехов в работе.

«Очень горжусь тем, что гражданская авиация Азербайджана смогла достичь таких больших успехов, а также профессиональными достижениями своих коллег. Всё это является результатом заботы и внимания, которые постоянно уделяет гражданской авиации президент Ильхам Алиев. Дорогие коллеги, выражаю вам благодарность за самоотверженный труд!», - сказал он.

“Silk Way Holding” был создан в 2006 году с целью управления и развития группы компаний, предоставляющих различные услуги в области авиаперевозок, а также техническое обслуживание авиалайнеров. Сегодня холдинг включает в себя такие компании, как «Silk Way West Airlines”, “Silk Way Airlines” и “Silk Way Technics”, где работают свыше 1400 высококвалифицированных специалистов.

Необходимо отметить, что со стороны группы компаний “Silk Way Holding” в результате осуществляемой правительством Азербайджанской Республики дальновидной стратегии в период пандемии СOVID-19 в стране была обеспечена максимальная устойчивость грузовых авиаперевозок с другими странами. За период карантина бесперебойно осуществлялись рейсы согласно правительственным и частным запросам по доставке различных антисептиков и специальных защитных средств (маски, перчатки, костюмы, очки) в страны Центральной Европы, США и Китая. В это непростое время в сфере авиации Азербайджана была успешно налажена система эффективных грузовых авиаперевозок и приняты действенные меры по преодолению временных трудностей.