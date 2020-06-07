И в Испании введен масочный режим

После отмены в Испании режима повышенной готовности н ошение масок останется обязательным в транспорте, учреждениях, магазинах, учебных заведениях, а также на улицах, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, штраф за нарушение составит до 100 евро, передает РИА Новости.

Правительство Испании во вторник приняло закон, определяющий санитарные нормы, которые будут действовать в условиях так называемой "новой нормальности" (c момента отмены режима повышенной готовности 21 июня). Одна из них – введение штрафа в размере до 100 евро за отсутствие маски, ношение которой и сейчас является обязательным в транспорте и всех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

"Также остаются в силе все меры в плане гигиены на рабочем месте, в учебных заведениях, в больницах, в отелях, коммерческих учреждениях и других местах", - заявил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министр здравоохранения Сальвадор Илья. По его словам, "эти меры будут действовать до появления эффективного лечения или вакцины" против COVID-19.

Автономные сообщества обязаны информировать систему здравоохранения страны о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, предоставлять данные о эпидемиологической ситуации, гарантировать проведение тестов в медицинских учреждениях всем пациентам с подозрением на коронавирус, обеспечить достаточное количество медицинского персонала. Согласно закону, дома престарелых должны координировать работу с медицинскими центрами.