Ефремова увезли на допрос
Сотрудники московской полиции увезли актера Михаила Ефремова на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.
Ефремов, одетый в черную кофту с капюшоном, самостоятельно сел в служебный автомобиль.
В последние часы артист, устроивший вечером 8 июня смертельное ДТП в районе Смоленской площади, находился в своей квартире в Казарменном переулке в центре столицы. За это время к нему приехало несколько бригад скорой, появлялась информация о его обмороке и ухудшившемся состоянии, также сообщалось, что медики заходили в подъезд с носилками и смирительной рубашкой, однако актера так и не госпитализировали.