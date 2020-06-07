Nar построил новую станцию, работающую на альтернативном источнике энергии

Для обеспечения бесперебойной работы сети через новую базовую станцию, то есть непрерывного энергоснабжения, используется гибридная солнечная система. Таким образом дополнительные электрические батареи, установленные на территории, позволяют поддерживать бесперебойное питание, играя роль резервного источника энергии в облачную погоду, а также вечером или ночью, когда солнечные лучи уменьшаются.

Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника энергии имеет много преимуществ для окружающей среды. Безвредный процесс технического обслуживания панелей, долговечность батарей и их устойчивость вносят положительный вклад в защиту окружающей среды. Работая над более устойчивыми «зелеными» решениями, Nar также оценивает будущие перспективы расширения использования возобновляемых источников энергии.

В настоящее время базовые станции 4G и 4.5G мобильного оператора предоставляют услуги высокоскоростного интернета и звонков в 54 регионах страны. Сеть Nar охватывает 97,7% территории страны и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.