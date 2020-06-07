В Азербайджане выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом, 229 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти пяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 8 191 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 606 человек вылечились, 98 – скончались, 3 487 – продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки было проведено 5809 тестов на выявление новых случаев заражения, за истекший период - 349 200.