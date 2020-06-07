Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов лишен водительских прав за езду на автомобиле с откидными номерами, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на решение Хорошевского суда столицы.

Известно, что Гасанова лишат прав на три месяца за нарушение правил установки регистрационных знаков на автомобиле.

Машину Гасанова остановили в ночь с 9 на 10 мая, блогер отказался подписывать протокол. Также известно, что ранее в Госдуме призывали суд разобраться с 714 штрафами, выписанными Гасанову за нарушения правил дорожного движения.