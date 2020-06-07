Комендантский час введут еще в 8 городах и районах Азербайджана

Согласно информации, для снижения скорости распространения вируса было принято решение ввести с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня ужесточенный режим карантина.

В последние дни высокие показатели заражения коронавирусом зафиксированы в Евлахе, Исмаиллы, Кюрдамире и Сальяне. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Ужесточенный режим карантина помимо Баку также распространится на Гянджу, Лянкяран и Сумгаит, а также Апшеронский, Евлахский, Исмаиллинский, Кюрдамирский и Сальянский районы.

В указанный период жителям этих городов и районов запрещается покидать свое место проживания.

Оперативный штаб отмечает, что жители могут покинуть свои дома только в случае опасности для их здоровья посредством скорой помощи. Также дома можно покинуть для участия в похоронах близких родственников, заранее получив разрешение через горячую линию «102» МВД.

В период с 14 до 16 июня разрешается деятельность лишь госструктур, список которых утвержден Кабмином, больниц, социальных работников, работников коммунальных служб, людей, занятых в грузоперевозках, и некоторых других сферах (с полным списком можно ознакомиться на сайте Кабмина – ред.). При этом работодатель должен предоставить список своих работников посредством системы icaze.e-gov.az.