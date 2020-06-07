В Администрации президента 19 человек заразились коронавирусом, сказал Рамин Байрамлы. Он также отметил, что в МЧС пять человек заразились коронавирусом.

Председатель TƏBİB сказал и о том, что ранее уровень заражения в Баку был между 43-46%, сейчас же уровень заражения составляет более 50%. По его словам, в Гянджа-Газахском регионе уровень заражения составляет 12,5%, Апшеронском районе - 11,6%, в центральных районах - 9,3%, Ленкоранском районе - 7,3%.

Также Байрамлы выразил обеспокоенность в связи с разницей в количестве инфицированных по сравнению с выздоровевшими. Проведенные за последние 10 дней наблюдения показывают, что динамика между количеством зараженных и выздоровевших нежелательная, сказал Байрамлы: «Параллельно с числом зараженных увеличилось число тяжелых случаев, смертей. С 18 по 25 мая зарегистрировано 848 фактов заражения, 592 человека выздоровели, 10 умерли. С 25 по 31 мая заразились 1 372 человека, выздоровели 821, умерли 14. С 1 по 7 июня заразились 2 059 человек, выздоровел 721 пациент, умерли 25».

* * * 19:46

Участие в траурных церемониях способствует массовому заражению коронавирусом. Во время траурных церемоний наблюдается скопление людей, которые не используют при этом медицинские маски, сказал Байрамлы.

Он отметил такой факт, как в Сиязанском районе на траурном мероприятии коронавирусом заразились 12 женщин. Также в селе Залаган Габалинского района, а также в селе Тыркан Исмаиллинского района высок уровень инфицирования коронавирусом.

Байрамлы также сказал, что, чем больше коронавирус передается от человека к человеку, тем больше у него появляется возможностей для мутации.

Он отметил, что иммунная система у людей неодинаковая: «В связи с этим возможен и рост числа случаев, неподдающихся лечению. В результате обсуждений с зарубежными специалистами был сделан вывод о том, что случаи, не поддающиеся общему лечению, связаны именно с этим».

* * * 19:33

По уровню инфицирования Сальян, Кюрдамир, Евлах и Исмаиллы отнесены к оранжевой зоне, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что на этой неделе пятница не будет коротким рабочим днем для госучреждений. «В субботу же рекомендуем гражданам старше 65-лет не выходить из дома», - посоветовал Байрамлы.

Глава TƏBİB отметил также, что на прошлой неделе были отрегулированы проблемы в связи с приемом диализных больных. Р.Байрамлы сказал, что в эту субботу больницы будут работать в обычном режиме: «В воскресенье диализные больные обычно не принимаются, а в понедельник процесс будет регулироваться».

Байрамлы также посоветовал уже сейчас запастись лекарствами для страдающих хроническими заболеваниями и детей, служба скорой помощи будет оказывать услуги в этой сфере в случае возникновения необходимости.