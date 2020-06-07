19 сотрудников Администрации президента заразились коронавирусом обновлено 19:57
В Администрации президента 19 человек заразились коронавирусом, сказал Рамин Байрамлы. Он также отметил, что в МЧС пять человек заразились коронавирусом.
Председатель TƏBİB сказал и о том, что ранее уровень заражения в Баку был между 43-46%, сейчас же уровень заражения составляет более 50%. По его словам, в Гянджа-Газахском регионе уровень заражения составляет 12,5%, Апшеронском районе - 11,6%, в центральных районах - 9,3%, Ленкоранском районе - 7,3%.
Также Байрамлы выразил обеспокоенность в связи с разницей в количестве инфицированных по сравнению с выздоровевшими. Проведенные за последние 10 дней наблюдения показывают, что динамика между количеством зараженных и выздоровевших нежелательная, сказал Байрамлы: «Параллельно с числом зараженных увеличилось число тяжелых случаев, смертей. С 18 по 25 мая зарегистрировано 848 фактов заражения, 592 человека выздоровели, 10 умерли. С 25 по 31 мая заразились 1 372 человека, выздоровели 821, умерли 14. С 1 по 7 июня заразились 2 059 человек, выздоровел 721 пациент, умерли 25».
* * * 19:46
Участие в траурных церемониях способствует массовому заражению коронавирусом. Во время траурных церемоний наблюдается скопление людей, которые не используют при этом медицинские маски, сказал Байрамлы.
Он отметил такой факт, как в Сиязанском районе на траурном мероприятии коронавирусом заразились 12 женщин. Также в селе Залаган Габалинского района, а также в селе Тыркан Исмаиллинского района высок уровень инфицирования коронавирусом.
Байрамлы также сказал, что, чем больше коронавирус передается от человека к человеку, тем больше у него появляется возможностей для мутации.
Он отметил, что иммунная система у людей неодинаковая: «В связи с этим возможен и рост числа случаев, неподдающихся лечению. В результате обсуждений с зарубежными специалистами был сделан вывод о том, что случаи, не поддающиеся общему лечению, связаны именно с этим».
* * * 19:33
По уровню инфицирования Сальян, Кюрдамир, Евлах и Исмаиллы отнесены к оранжевой зоне, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что на этой неделе пятница не будет коротким рабочим днем для госучреждений. «В субботу же рекомендуем гражданам старше 65-лет не выходить из дома», - посоветовал Байрамлы.
Глава TƏBİB отметил также, что на прошлой неделе были отрегулированы проблемы в связи с приемом диализных больных. Р.Байрамлы сказал, что в эту субботу больницы будут работать в обычном режиме: «В воскресенье диализные больные обычно не принимаются, а в понедельник процесс будет регулироваться».
Байрамлы также посоветовал уже сейчас запастись лекарствами для страдающих хроническими заболеваниями и детей, служба скорой помощи будет оказывать услуги в этой сфере в случае возникновения необходимости.
* * * 19:20
В Азербайджане с 15 июня будет возобновлено внутреннее авиасообщение, сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, в первую очередь будет возобновлено авиасообщение с Нахчываном: "В ходе осуществления перелетов будут соблюдаться соответствующие правила. Продолжается осуществление рейсов в Азербайджан из-за рубежа. Сегодня из Дагестана возвращены и помещены на карантин 130 человек. 10 июня из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 человек. Процесс возвращения находящихся за рубежом граждан будет продолжаться поэтапно", - сказал Мамедов.
Кроме того, Мамедов затронул тему медицинских масок, отметив, что в Азербайджане выросли объемы их продажи. По его словам, 4 июня в стране были проданы 424 тысячи медицинских масок. "А 5 июня было продано уже 810 тысяч штук. В настоящее время в резерве имеется свыше 11,6 миллиона масок. В стране производится 200 тысяч масок ежесуточно, нехватки медицинских масок нет".
* * *
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом.
В брифинге принимают участие глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.