Антиармянские митинги в Иране фото
Группа студентов Тегеранского университета сегодня провела акцию против планов Армении открыть посольство в Израиле, сообщает Иранское агентство телевидения и радио.
Согласно информации, группа студентов собралась перед посольством Армении в Тегеране и потребовала у властей Армении пересмотреть планы «по открытию посольства на оккупированных палестинских территориях».
Участники акции озвучивали антиизраильские и антиамериканские лозунги, жгли флаги США и Израиля, а затем зачитали обращение к правительству Армении, в котором осудили планы Еревана открыть посольство в Израиле.