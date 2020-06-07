Ученые обнаружили шесть разновидностей COVID-19

В мире выявлено шесть основных разновидностей COVID-19. К такому выводу пришли ученые из США. В специальном исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv, говорится, что такое заключение сделано после изучения более 10 тысяч образцов при помощи специально разработанного метода.

«Использование данного метода позволило нам объединить типы последовательностей (геномов) в четко обособленные клональные группы. Анализ 10 422 образцов SARS-CoV-2 выявил шесть основных клональных групп, циркулирующих в мире», — цитирует РИА «Новости» фрагмент статьи.

При этом отмечается, что присутствие геномов, присущих той или иной разновидности, тесно связано с географическими факторами. К примеру, геномы группы CC256 наиболее распространены в США, CC258 - в США и Европе, а CC800 - на Ближнем Востоке.

Также отмечается, что данный алгоритм может использоваться для отслеживания возможных мутаций и вероятного происхождения любого вируса.

Тем не менее эксперты пока не знают, каким образом эти изменения влияют на заразность и другие свойства вируса.